Partije euroatlantske orjentacije da sarađuju na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao ni ostale države regiona, nema alternativu Evropskoj uniji (EU) i evropskim vrijednostima, zbog čega je važno da sve političke partije euroatlanske orjentacije i njihovi lideri sarađuju na tom putu.

To je poručeno na sastanku ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića sa ambasadorkom Češke u Podgorici Janinom Hrebičkovom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija, Ibrahimović i Hrebičkova su razgovarali o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji na globalnom nivou, posebno u svjetlu agresije Rusije na Ukrajinu.

Navodi se da su razgovarali i o posljedicama te krize na političku situaciju u Crnoj Gori, regiji i EU, kao i o malignom uticaju Rusije u Crnoj Gori i regionu i posljedicama tog uticaja na euroatlansku perspektivu Zapadne Evrope.

„Sagovornici su se saglasili da Crna Gora, kao ni ostale države regije, nemaju alternativu EU i evropskim vrijednostima i da je, u tom pravcu, veoma važno da sve političke partije euroatlanske orjentacije i njihovi lideri sarađuju na tom putu“, kaže se u saopštenju.

Hrebičkova je istakla da je Češka prijatelj Crne Gore i njen iskreni saveznik na putu pristupanja EU i da će, kao država koja predsjedava Savjetom EU, doprinijeti dinamici integracionih procesa Crne Gore.

„Crna Gora ima jasnu i doglednu evropsku perspektivu, a u Češkoj ima velikog prijatelja i saveznika u ostvarenju svoje evropske budućnosti“, poručila je Hrebičkova.

Kako je navela, vjerujem da, pored političke saradnje, postoji mnogo prostora za snaženje privredne saradnje između dvije prijateljske države, posebno u oblasti ulaganja u turizam i energetiku.

Ibrahimović je istakao je da Crna Gora veoma cijeni pomoć Češke u procesu pridruživanja EU i lični doprinos ambasadorke u saradnji dvije države i podsticanju evropskog puta Crne Gore.

„Prijateljstvo i pomoć Češke na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU veoma je važno za našu državu, posebno u svjetlu aktuelnog predsjedavanja Češke Savjetom EU“, naveo je Ibrahimović.

Snažan pečat toj saradnji, kako je rekao, daje i ambasadorka koja je iskreni prijatelj Crne Gore i snažni saveznik na euroatlanskom putu.

Ibrahimović je dodao da je prostor za privrednu saradnju dvije države veoma širok i da je tokom skorašnjeg boravka u Češkoj imao niz razgovora na tu temu koji bi, u narednom periodu, trebalo da budu konkretizovani.

On je zahvalio Hrebičkovoj na podršci Češke, kao i na njenoj ličnoj podršci i zalaganju da Crna Gora, u skorijoj budućnosti, postane punopravni dio razvijene i napredne evropske porodice.

