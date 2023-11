Ostaviti mogućnost odgađanja popisa za nekoliko dana

Podgorica, (MINA) – Opštim sporazumom za održavanje popisa stanovništa uslovno treba predvidjeti mogućnost pomjeranja njegovog početka za nekoliko dana, u interesu kompletiranja svih uslova, smatraju u vijećima i savjetima manje brojnih naroda u Crnoj Gori.

U dopisu premijeru Milojku Spajiću, predsjednici Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Nacionalnog savjeta Albanaca, Hrvatskog nacionalnog vijeća, Savjeta Muslimana i Romskog savjeta u Crnoj Gori, naveli su da su pažljivo razmotrili uslove koje je im Spajić poslao, kao i dokument sa uslovima koji je upućen opoziciji.

Predstavnici vijeća i savjeta kazali su da su svjesni da ima dosta posla koji treba odraditi u kratkom roku, kako bi zajednički ostvarili neophodne uslove za kvalitetan i opšte prihvaćen popis.

“U tom smjeru, kao i do sada, bićemo maksimalno konstruktivni ali i odgovorni, pa vam predlažemo da u Opštem sporazumu, uslovno predvidite mogućnost pomjeranja početka popisa za nekoliko dana u interesu kompletiranja svih uslova. Cijenimo da i to može biti važan znak za jačanje opšteg povjerenje u cijeli proces”, kaže se u dopisu vijeća i savjeta.

Oni smatraju da izbor popisivača i instruktora, iz redova manje brojnih naroda, u ponovljenom javnom pozivu, treba imati mjeru afirmativne akcije, pod istim uslovima kompetencija kao i kod ostalih, uz dodatnu dvostruku mjeru afirmacije prema pripadnicima romske zajednice.

Dodaje se da je očigledno da je, u ranijim javnim pozivima, vidljivo odsustvo popisivača iz redova manje brojnih naroda i nacionalnih zajednica u značajnom broju opština.

“Članstvo predstavnika Vijeća-Savjeta manje brojnih naroda u opštinskim popisnim komisijama mora imati obavezujući karakter, za svaku od opština za koju iskažemo interesovanje”, navodi se u dopisu Spajiću.

Iz vijeća i savjeta ocijenili su da je pitanje članstva predstavnika manje brojnih naroda u komisijama neohodno i cjelishodno i da ne može biti prepušteno „na volju“ bilo kome, i da umjesto fakultativnog ili volonterskog pristupa, traže uvođenje principa obaveznosti.

Ističe se da to podrazumijeva njihov ravnopravni tretman sa svim ostalim članovima komisije, u smislu prava i, naravno, obaveza.

Predstavnici vijeća i savjeta zatražili su članstvo u timu za kontrolu elektronskog unosa podataka, kao i u timu koji će raditi na ručnoj kontroli unosa podataka, a što će funkcionisati u prostorijama Uprave za statistiku.

Oni smatraju da je veoma važna široka participativnost ovih timova u cilju boljih kontrola,kao i povjerenja u ukupan proces.

“Smatramo i dalje cjelishodnim razmisliti da se, pored predviđenih softerskih rješenja, pronađe i model softverskog rješenja kojim bi se, u diplolmatsko-konzularnim predstavništvima, vršio popis naših državljana i sunarodnika koji su, u momentu popisa, odsutni iz svog mjesta prebivališta, a nalaze se na privremenom radu u Zapadnoj Evropi i SAD-u”, ističe se u saopštenju.

Navodi se da je riječ o desetinama hiljada crnogorskih državljana koji su samo privremeno odsutni iz svog mjesta prebivališta i, zbog potreba posla i porodičnih okolnosti, u momentu popisa nijesu u Crnoj Gori.

“Njihovo izostavljanje značilo bi ignorantski odnos prema našim građanima koji, na svaki mogući način, doprinose lokalnim zajednicama i državi u cjelini, iz koje su usljed ekonomskih razloga privremeno odsutni”, kaže se u saopštenju vijeća i savjeta manje brojnih naroda.

Ocijenjuje se da predviđeni sastav skupštinskog Odbora koji bi nadzirao proces popisa stanovništva u Crnoj Gori treba proširiti i u njegov sastav uključiti predstavnike savjeta-vijeća manje brojnih naroda.

Oni smatraju da kontrola i transparentnost procesa popisa stanovništva treba da budu inkluzivni, a Odbor koji bi nadzirao cio taj proces da bude tijelo široke participativnosti.

Navodi se da njegova uloga mora biti, ne samo stvaranje političke ravnoteže, već i ukupno društvene kohezije i saglasja o trenutno najaktuelnijoj temi koja dijeli crnogorsko društvo.

“Zato je veoma važno da se, osim političkih subjekata vlasti i opozicije, kroz taj Odbor čuje i glas vijeća-savjeta manje brojnih naroda i nacionalnih zajednica, pogotovo onih koji nemaju svoje autentične predstavnike u parlamentu”, smatraju predstavnici vijeća i savjeta manje brojnih naroda.

