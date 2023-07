Oduzeto 17 komada oružja, municija i šest vozila

Podgorica, (MINA) – Službenici odjeljenja bezbjednosti „Centar“ danas su na teritoriji Podgorice, Danilovgrada i Tuzi pretresli više lokacija i oduzeli 17 komada oružja, municiju i šest vozila visoke klase, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, postupajući po naredbi nadležnog suda, izvršili pretrese stana i drugih prostorija koje koristi V.K. (27).

Pripadnici policije su pretresom pronašli i oduzeli dva pištolja – jedan CZ kalibra devet milimetara (mm) i Vzor kalibra 7.65 mm, dvije automatsku pušku, poluautomatsku pušku, tri okvira za puške, optički nišan za snajpersku pušku, 224 komada municije, tri štapina od kojih dva sa detonatorskim kapislama i druge predmete.

„Kriminalističkom obradom i sprovedenim radnjama, nakon konsultacija sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici uhapšeni su V.K i R.Š. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je tužilac naložio podnošenje krivične prijave u redovnom postupku protiv Ž.K. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Pogorička policija je, nakon što je uhapsila Ž.V. zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, a na osnovu naredbe nadležnog sudije, u mjestu Piperi izvršila pretres stana i drugih prostorija koje on koristi.

Tom prilikom policija je pronašla i oduzela dva poluautomatska pištolja, djelove eksplozivne naprave, sporogoreći štapin, signalni pištolj i 12 komada municije različite vrste i kalibra.

„On će zbog navedenog krivično odgovarati za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i ekspolozivnih materija“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je pretresima objekata, shodno naredbi nadležnog suda, na jednoj lokaciji u Tuzima koju koristi V.N. u selu Barlaj, policija pronašla i oduzela sedam pušaka i dva pištolja.

O događaju je, kako se dodaje, obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji će se naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela.

Kako se navodi, službenici policije su danas izvršili operativno–taktičku radnju „racija“ i izvršili pregled jednog hotela u Podgorici, a u kojem borave osobe interesantne za službu, kao i pregled određenog broja vozila.

„Policija je radi provjere, uz uredno izdate potvrde o privremenom oduzimanju, oduzela šest vozila visoke klase“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS