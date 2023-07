Od 1. maja uhapšeno 27 bezbjednosno interesantnih lica

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra Jug od 1. maja do 12. jula izvršili su 1.187 kontrola bezbjednosno interesantnih lica, dok je 27 uhapšeno, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, sa početkom primjene regionalne organizacije Uprave policije predviđene sistematizacijom, otpočelo se 1. maja.

Dodaje se da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ preduzimali aktivnosti na osiguranju povoljnog stanja bezbjednosti, mjere i radnje na sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta, identifikovanju i pronalaženju počinilaca krivičnih djela proaktivnim djelovanjem kao i druge aktivnosti za sigurni i bezbjedni ambijent za građane.

“Primjenom regionalne organizacije se pristupilo novom sistemu rada, te je preduzet niz konkretnih aktivnosti na unapređenju rada policijskih službenika, koje za prioritet imaju efikasnije funkcionisanje i bezbjednost građana”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su proaktivnim djelovanjem policijskih službenika u periodu od 1. maja do 12. jula, postignuti rezultati koji su u značajnijoj mjeri bolji nego prethodne godine.

“U naznačenom periodu 1.187 puta je izvršena kontrola bezbjednosno interesantnih lica i izvršeno je 75 kontrola ugostiteljskih objekata u kojima su boravila navedena lica”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug izvršili 39 pretresa objekata koja koriste bezbjednosno interesantna lica.

“Protiv 27 su podnijete krivične, a protiv 59 prekršajne prijave, dok je 27 uhapšeno i od istih oduzeto 18 komada raznih vrsta oružja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja sankcionisana 191 osoba iz te kategorije.

“U 167 slučajeva su zaplijenjene razne vrste droga, što je uvećanje od 160.9 odsto u odnosu na isti period prošle godine kada je u 64 slučaja zaplijenjena opojna droga u istom periodu”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je od 1. maja zaplijenjeno šest kilograma raznih droga i 1.084 komada tableta sa liste opijata.

Navodi se da je proaktivan terenski rad iz oblasti borbe protiv droga rezultirao procesuiranjem 35 krivičnih i 84 prekršajne prijave.

Iz policije su rekli da je na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti Jug registrovano 87 krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu.

Kako se dodaje, od toga je rasvijetljeno 74, ili 85,6 odsto, što je, kako se navodi, poboljšanje procenta rasvijetljenosti od 2,53 odsto u odnosu na prošlu godinu kada je taj procenat bio 82,5 odsto.

“Proaktivnim radom policijskih službenika za borbu protiv ekonomskog kriminala procesuirana su osobe zbog 32 krivična djela, gdje je nastupila materijalna šteta vrijednosti od 2.469.566 EUR”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je uniformisani sastav Regionalnog centra bezbjednosti Jug u prethodna dva mjeseca zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja podnio 1.309 prekršajnih prijava, što je kako se dodaje, rast od 8,36 odsto.

Navodi se da je Regionalni centar bezbjednosti Jug izdao 7.244 prekršajnih naloga, što je, kako su rekli, rast od 21,54 odsto i sankcionisao 723 vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola – rast od 3,29 odsto.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug uhapsio je 244 vozača, što je, kako se navodi, rast od 17,87 odsto.

Iz policije su rekli da je u Regionalnom centru bezbjednosti Jug, shodno sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, procenat popunjenosti ljudstvom 71,1 odsto.

Oni su kazali da će policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug nastaviti sa proaktivnim terenskim radom i ubuduće, što je, kako se dodaje, jedan od prioritetnih aktivnosti radi bezbjedne ljetnje turističke sezone i stanja bezbjednosti uopšte.

