Objavljen poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije reforme pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde objavilo je poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta strategije reforme pravosuđa za period do 2027. godine, sa dvogodišnjim Akcionim planom.

Kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, javna rasprava će trajati do 13. februara.

“U raspravi o Nacrtu strategije reforme pravosuđa sa Akcionim planom za ovu i narednu godinu, mogu učestvovati zainteresovani građani, naučna i stručna javnost, kao i državni organi”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da pravo na učešće u raspravi imaju i strukovna udruženja, politički subjekti, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, mediji i sve zainteresovane organizacije i zajednice.

Iz Ministarstva su kazali da će, u okviru javne rasprave, organizovati okrugli sto na kome će predstaviti Nacrt strategije reforme pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom.

“Imajući u vidu značaj koji ovaj strateški dokument ima za jačanje nezavisnosti, odgovornosti, stručnosti i efikasnosti pravosuđa, odnosno za unapređenje pravne sigurnosti i vladavine prava u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Okrugli sto, koji se organizuje uz podršku Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku, biće održan 31. januara.

