Novaković Đurović: Zabranjuje se upotreba laganih plastičnih kesa

Podgorica, (MINA) – Vlada je utvrdila Predlog zakona o upravljanju otpadom kojim se zabranjuje upotreba laganih plastičnih kesa, kazala je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović.

Ona je istakla da je to najvažniji zakon u oblasti zaštite životne sredine i da njegova primjena može trajno pozitivno da promijeni ekološko lice Crne Gore.

„Važna novina predviđena zakonom je zabrana upotrebe laganih plastičnih kesa za nošenje, debljine zida od 15 do 50 mikrona, na prodajnom mjestu robe ili proizvoda“, rekla je Novaković Đurović.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, rekla da će se ta zabrana primjenjivati šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o upravljanju otpadom.

Novaković Đurović je najavila da će biti formirana inspekcija na nivou države, čiji će osnovni zadatak biti da kontroliše implementaciju lokalnih planova upravljanja komunalnim otpadom.

„Razlozi za ovakvo zakonsko rješenje su, prije svega, neefikasnost nadzora komunalne inspekcije i komunalne policije“, rekla je Novaković Đurović.

Kao treću ključnu stvar predloženih izmjena, ona je navela Program proširene odgovornosti proizvođača.

“Pod proširenom odgovornošću se podrazumijeva da uvoznici i proizvođači u Crnoj Gori imaju cjelokupnu i organizacionu i finansijsku odgovornost da, kad pomenuti proizvodi postanu otpad, da ga zbrinu”, kaže se u saopštenju.

Novaković Đurović je poručila da očekuje da sve institucije, i lokalne i državne, uključene u primjenu zakona, odgovorno obavljaju posao iz svoje nadležnosti.

