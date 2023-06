Nimanbegu: Bez manjina nema evropskog puta

Podgorica, (MINA) – Bez predstavnika manjinskog naroda u budućoj vladi, nema evropskog puta Crne Gore, kazao je nosilac liste Albanske alijanse Genci Nimanbegu.

Prema riječima Nimanbegu, lutanja u protekle tri godine, doprinijela su da građani u najmanjem broju do sada izađu na izbore.

“Imamo subjekta koji je došao sa nula na 25 odsto, to će uticati da se promijeni politika u državi“, rekao je Nimanbegu za Radio-televiziju Crne Gore.

On je kazao da je zadoovljan rezultatom albanskih partija.

„Zadržali smo parlamentarni status, pojačali broj glasova. Raduju nas rezultati i ostalih manjina, i Bošnjaka. Hrvati će se vratiti u Skupštinu, nadam se da će ta grupa poslanika biti ključna za evropski razvoj Crne Gore“, kazao je Nimanbegu.

Govoreći o potencijalnim koalicionim partnerima, Nimanbegu je rekao da po tom pitanju imaju standardne političke zahtjeve.

„Nastavak evroatlantskog puta, dobrosusjedski odnosi, sve ono što će voditi kvalitetnom životu građana, povećanja standarda i očuvanju nacionalnog identiteta“, zaključio je Nimanbegu.

