Naredna dva dana obustava saobraćaja kroz tunel Tifran

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na putu Berane – Ribarevine biće sjutra i preksjutra obustavljen za sve vrste vozila zbog radova na tunelu Tifran u sklopu rekonstrukcije magistranog puta M-2.

Iz Uprave za saobraćaj saopšteno da za vrijeme obustave saobraćaja, putnička vozila i autobusi mogu koristiti alternativne puteve.

Iz Uprave podsjećaju da je ne tom putu do kraja mjesca na snazi privremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila devet do 12 i od 14 do 17 sati.

Navodi se da je rekonstrukcija puta Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane počela 31. jula prošle godine i da je vrijednost radova više od 35,7 miliona EUR-a bez PDV-a.

