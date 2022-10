Nakon izglasavanja nepovjerenja, vlada da obavlja rad najduže 90 dana

Podgorica, (MINA) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je Ministarstvu javne uprave predlog na Nacrt zakona o vladi u kojem se navodi da vlada, kojoj je izglasano nepovjerenje, može da obavlja rad do izbora nove vlade najduže 90 dana.

Kako se navodi u predlogu ASP-a, nakon toga predsjednik Crne Gore narednog dana raspisuje vanredne parlamentarne izbore.

“Javna rasprava završava se danas, a ASP je dostavio 15 pojedinačnih komentara, uz ponavljanje ranijeg stava da manjinska vlada u tehničkom mandatu, jer je izgubila legitimitet, ne bi trebalo da usvaja predloge zakona, a naročito ne tako važan sistemski predlog zakona”, rekli su iz ASP-a.

Oni su ocijenili da je neprihvatljivo da se uopšte ne predlaže maksimalan rok u kojem može trajati rad vlade kojoj je prestao mandat zbog izglasavanja nepovjerenja.

“Nego se praktično otvara prostor da se u periodima političkih kriza njen rad prolongira na neodređeno vrijeme, iako ona više nema legitimitet da obavlja poslove izvršne vlasti”, dodali su iz ASP-a.

Oni su pojasnili da je rok od 90 dana predložen shodno drugim ustavnim rokovima u srodnim situacijama, a koji se tiču izbora vlade, ili njenog rada nakon prestanka vanrednog ili ratnog stanja, ili situacije raspuštanja Skupštine.

“Sve sa ciljem da postoji jasna zakonska odredba, koja će političare spriječiti da tumače ovu situaciju kako njima odgovara”, rekli su iz ASP-a.

Oni su predložili i da mandat članu vlade prestaje kada je pravosnažnom odlukom suda osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, kako bi se izbjegla proizvoljna tumačenja ili privileguja članova vlade u odnosu na ostale nosioce državnih funkcija.

Kako su istakli, Zakonom o vladi treba definisati skidanje imuniteta njenim članovima, a to se nacrtom uopšte ne pominje.

Iz ASP-a su predložili da za koruptivna krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti nije neophodna saglasnost vlade, što je rješenje preuzeto iz uporedne prakse.

“A da se imunitet skida za krivična djela, za koje je propisana krivična sankcija od najmanje pet godina zatvora”, rekli su iz ASP-a.

Oni su predložili da se propiše da ministar, koji je osuđen za koruptivna krivična ili druga djela zbog radnji tokom trajanja ministarskog mandata, u času sticanja uslova za ostvarivanje penzionog prava, ne može osvarivati to pravo kao nosilac državnih funkcija, odnosno po privilegovanim uslovima.

Iz ASP-a smatraju da je, iako se radi o normiranju prava iz oblasti penzijsko i invalidskog osiguranja, Zakonom o vladi potrebno detaljno definisati tu pravnu situaciju.

“Jer je socijalno dobuko nepravedno, a društveno neprihvatljivo da ministar, osuđen za nedozvoljena djela iz vremena svog mandata, u starosti uživa beneficije privilegovane penzije”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Zakonom o vladi potrebno je ograničiti da premijer i potpredsjednici vlade mogu da imaju najviše po pet savjetnika, koji moraju da zadovolje reference za oblast za koju se imenuju i potpišu izjavu o nepristrasnosti u radu i da privatni interes neće stavljati iznad javnog interesa.

Iz ASP-a su prethodne sedmice preporučili da vlada podnosi Skupštini godišnje izvještaje o realizaciji programa rada, da se isključe resori bez portfelja, kao i da se taksativno i u mjeri mogućeg navede šta je dozvoljeno, a šta ne, u tehničkom mandatu.

Oni su preporučili i da se propiše dvotrećinsko odlučivanje za najbitnija pitanja, obaveza da ministri imaju fakultet, kao i da se drugačije reguliše transparentnost rada vlade.

“Ukazujemo da se zakonski, a figurativno rečeno, đavo uvijek krije u detaljima, kao i da je ovoj partitokratskoj zemlji potreban kvalitetan sistemski Zakon o vladi, a ne proizvoljan i nepotpun pravni propis, kojeg će partije i one „kojima to dopadne“ tumačiti po sopstvenim potrebama”, zaključili su iz ASP-a.

