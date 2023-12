Na Zabjelu će graditi Pravosudni kvart

Podgorica, (MINA) – Pravosudni kvart, u kome će biti smještene pravosudne institucije i esnafske organizacije vezane za pravosuđe, biće izgrađen u podgoričkom naselju Zabjelo.

Iz Vlade je saopšteno da ta odluka, donijeta na sjednici u četvrtak, označava diskontinuitet u odnosu na dosadašnji pristup.

„Jer se opredjeljuje za ideju koja će zadovoljavati koncept i potrebe predstojećeg vremena, a koja i modernošću i funkcionalnošću daleko prevazilazi dosadašnji koncept Palate pravde“, pojasnili su iz Vlade.

Kako su naveli, nova lokacija, koja se nalazi na Zabjelu, zadovoljava pravosudne potrebe i ispunjava visoke bezbjednosne zahtjeve.

Iz Ministarstva su pojasnili da je riječ o katastarskim parcelama površine 35.780 kvadratnih metara (m2) na kojoj je dozvoljena gradnja objekata površine 57 hiljada m2 bruto prostora.

“Kompleks pravosuđa predviđa mjesto za mnoge pravosudne institucije, kao što su Viši sud, Osnovni sud, Privredni sud, Upravni sud, Tužilaštva, kao i esnafske organizacije vezane za pravosuđe kao što su Advokatska komora, Komora izvršitelja, notarska komora i druge”, navodi se u saopštenju.

Kako su ističe, prednosti izbora ove lokacije su brojne, a među najvažnijima su izuzetno dobar bezbjednosni aspect.

“Što podrazumijeva kontrolu planiranja budućih sadržaja u okolini, ali i poštovanje najstrožijih standarda prilikom gradnje samog kompleksa”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva pravde su rekli da je saobraćajna povezanost kompleksa izvanredna, budući da se nalazi u blizini više glavnih saobraćajnica, kao i da je odlićno povezana Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, aerodromom, železničkom i autobuskom stanicom.

Prema njihovim riječima, ekološki aspekt takođe igra veoma važnu ulogu.

“Što podrazumijava oplemenjivanje šireg prostora koji je do sada služio za odlaganja građevinskog šuta, kroz izgradnju kompleksa zasnovanog na principima ekološki održive gradnje”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da svestran pristup rješavanju tog izazovnog zadatka dodatno potvrđuje maksimalnu posvećenost stvaranju modernog i funkcionalnog pravosudnog kompleksa.

“Kompleksa koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe društva u decenijama koje dolaze i unaprijediti efikasnost pravosudnog sistema u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

