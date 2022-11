Muratović: URA pokušava da manipuliše izjavom predsjednice VK

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA trebalo bi da se mane politikantstva i posveti rješavanju ozbiljne krize koju je izazvao, umjesto što pokušava da manipuliše izjavom predsjednice Venecijanske komisije Kler Bazi Malori, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

URA je pozvala poslanike DPS-a da uvaže apel Bazi Malori i glasaju za izbor novih sudija Ustavnog suda.

Član Izvršnog odbora DPS-a Boris Muratović naveo je da je Bazi Malori u srijedu napomenula da se sudije Ustavnog suda biraju kvalifikovanom većinom, kako i najviši pravni akt, Ustav, propisuje.

“Dakle, ne ucjenom kako to URA i njeni partneri pod komandantskom palicom Demokratski front (DF) pokušavaju da sprovedu”, rekao je Muratović.

On je kazao da je URA ljetos namjerno opstruirala izbor sudija Ustavnog suda, i ni za jednog od 18 predloženih nije glasala samo da bi držala Ustavni sud blokiranim i spriječila održavanje izbora.

“Isto to sada URA radi, pokušava da pobjegne od izbora, ali na drugi način, tako što pokušava da voljom 41 poslanika preglasa 40, iako Ustav predviđa kvalifikovanu većinu od dvije trećine, odnosno tri petine u drugom krugu”, naveo je Muratović.

On je poručio da se tome ne protivi samo DPS, “kako URA to demagoški i manipulativno tvrdi”.

“Već i sve druge partije kojima ne komanduje DF, a koje ukupno imaju 40 poslanika i predstavljaju skoro polovinu birača koji su glasali na posljednjim parlamentarnim izborima”, dodao je Muratović.

On je kazao da je zanimljivo da URA pojasni kako je revidirala svoje stavove u roku od dva mjeseca jer je sada glasala za kandidate za koje ljetos nije htjela.

“Zbog ovakvog politikanstva, fanatičnog držanja za fotelje, i kriminala u koje su se upetljali pojedini njeni funkcioneru, vlada koju predvodi URA ima podršku od rekordnih 2,8 odsto”, zaključio je Muratović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS