Medenici produžen pritvor tri mjeseca

Podgorica, (MINA) – Vijeće Vrhovnog suda produžilo je još tri mjeseca pritvor Milošu Medenici zbog osnovane sumnje da je, između ostalih, izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, Vijeće tog suda, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) za produženje pritvora protiv okrivljenog M.M. i drugih, donijelo je rješenje za produženje pritvora, zbog osnovane sumnje da je, između ostalih, izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Pritvor protiv okrivljenog M.M. je, kako se navodi, prvo određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda 27. maja, a produžen rješenjem Višeg suda 23. jula.

“Današnjom odlukom Vijeća Vrhovnog suda, pritvor se produžava za još tri mjeseca”, kaže se u saopštenju.

Iz tog suda podsjetili su da naredbom SDT-a od 19. aprila određeno sprovođenje istrage protiv više okrivljenih između kojih i protiv okrivljenog M.M.

On se tereti da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, krivično djelo teška tjelesna povreda putem podstrekavanja, produženo krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz i krivično djelo navođenje na protivzakoniti uticaj.

“Naredbom od 19. avgusta u odnosu na okrivljenog M. M. proširena je istraga zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo sprečavanje dokazivanja”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS