Mašković: Institucije odlučne da ostvare kredibilne rezultate

Podgorica, (MINA) – Postizanje mjerljivih rezultata u poglavljima 23 i 24 ostaje ključni prioritet, uprkos aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, poručio je državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova Aleksandar Mašković.

Kako je saopšteno iz Vlade, on je, otvarajući sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku, istakao da su predstavnici nadležnih institucija odlučni da unaprijede stanje u oblastima koje su predmet tog pododbora, ostvarujući kredibilne rezultate na terenu.

„U skladu sa novom metodologijom koju je Crna Gora prihvatila, naš ključni prioritet ostaje postizanje mjerljivih rezultata u poglavljima 23 i 24, uprkos aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori“, poručio je Mašković.

On je kazao da je siguran da, uz podršku Evropske unije (EU), posebno kroz finansijsku podršku u okviru IPA II i IPA III perspektive, kao i kroz Horizont 2020 i Horizont Evropa program, u narednom periodu mogu učiniti još bolje stvari.

Mašković je istakao da u navedenim oblastima postoje mnogi izazovi i da je jako važno unaprijediti politiku ulaganja u ljudske kapacitete, posebno pružajući mladim ljudima mogućnost učenja i specijalizacije i na taj način ih zadržati u Crnoj Gori.

Šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Majkl Miler, koji je predsjedavao sastankom u ime Evropske komisije (EK), kazao je da su promjene na geopolitičkom planu imale negativan uticaj i na Crnu Goru, ali da one ujedno predstavljaju i osnažen zamah za proces pristupanja.

„U tom kontekstu je podsjetio da je predsjednica EK Ursula fon der Lajen, u govoru o stanju Unije prošlog mjeseca, ponovila posvećenost politici proširenja“, navodi se u saopštenju.

Miler je podsjetio na važnost usklađenosti Crne Gore sa sankcijama koje su uvedene Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.

On je ukazao na značaj politika koje se tiču tog pododbora – obrazovanje, nauka, zapošljavanje, socijalno staranje, informatičko društvo i mediji, i naglasio da će sljedeća godina biti godina vještina.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Edina Dešić rekla je da je Vlada snažno posvećena i odgovorno radi na unapređenju stanja u oblastima ljudskih resursa, obrazovanja, kulturne saradnje i omladinske politike, nauke, istraživanja i inovacija, socijalne saradnje, socijalnog dijaloga, socijalne zaštite i inkluzije, romske populacije, rodne ravnopravnosti, kretanja radnika, informacionog društva i medija.

„U periodu između dva pododbora napravili smo određene pomake u navedenim oblastima u pogledu usklađivanja sa pravnom tekovinom EU“, kazala je Dešić.

Ona je rekla da, takođe, dijele zajedničku viziju sa partnerima iz EU o važnosti mladih u izgradnji bolje budućnosti, one koja je inkluzivnija, digitalnija i zelenija.

„U tom pravcu podržavamo učešće i dijalog mladih, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, kao i zelenu tranziciju i digitalizaciju kroz Program garancije za mlade“, poručila je Dešić.

Iz Vlade su kazali da su predstavnici crnogorskih institucija na sastanku predstavili postignute rezultate tokom prethodnog perioda, tekuće i planirane aktivnosti u dijelu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU i jačanja administrativnih kapaciteta, učešća u projektima i njihovu realizaciju.

