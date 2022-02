Martinović: Osnovano sumnjamo da će se formirati nova parlamentarna većina

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora osnovano sumnja da se u bliskoj budućnosti može desiti politička korupcija i da će se formirati neka nova parlamentarna većina, kazao je poslanik te partije Vladimir Martinović.

Poslanici crnogorskog parlamenta izglasali su nepovjerenje Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

Prema riječima Martinovića, u svakoj savremenoj demokratiji nije ništa strašno ako dođe do pada vlade, ako je taj pad dogovoren u okviru parlamentarne većine.

“Međutim ono što se večeras desilo, jeste da su četiri poslanika ove parlamentarne većine glasali sa opozicijom za pad vlade. To je suprotno izbornoj volji građana 30. avgusta 2020. godine”, dodao je on.

On je ponovio da su Demokrate govorile kako će sve smjene vršiti samo u dogovoru sa parlamentarnom većinom.

“Plašimo se i osnovano sumnjamo da se u bliskoj budućnosti može desiti politička korupcija i da će se formirati neka nova parlamentarna većina”, rekao je Martinović novinarima nakon sjednice.

On je ocijenio da je građanima mnogo toga jasno večeras i, kako je kazao, obistinilo se ono što su Demokrate govorile.

“Svakog građanina možemo da pogledamo u oči”, poručio je Martinović.

