Mandić: Želim najbolje odnose sa Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da želi najbolje odnose sa Hrvatskom i pozvao poslanike hrvatskog Sabora da posjete Crnu Goru.

Mandić je danas, na sjednici Skupštine, rekao da nema ništa protiv Hrvatske, ali da svima u crnogorskom parlamentu treba da “služi na čast kako su donijeli rezoluciju o Jasenovcu i ponijeli se prema srspkim žrtvama”.

On je, kako prenosi Portal RTCG, kazao da želi da ode do Hrvatske i da voli tamo da boravi.

„Sa njima želim najbolje odnose. Ali, ako neko iz Hrvatske želi da se identifikuje sa režimom Adolfa Hitlera, to više nije problem Crne Gore”, reko je Mandić.

Odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista da li ima nekretninu u Beogradu na vodi, Mandić je kazao da u Srbiji nema ni kvadrat bilo kakve nekretnine, niti biznis.

“Ni ja ni moja supruga nemamo nikakav biznis. U Beogradu koji znaju da imam nešto neka se odmah usele tamo”, rekao je Mandić.

On je ponovio da ima državljanstvo Srbije, ali ne i pasoš i ličnu kartu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS