Mandić: Vjerujem da ćemo u srijedu izabrati sedmog sudiju Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da vjeruje da će poslanici u srijedu izabrati nedostajućeg sedmog sudiju Ustavnog suda.

Mandić je, na konferenciji za medije u Skupštini, rekao da je dijalog o imenovanjima u pravosuđu otvoren.

“Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG), a imali smo razgovore sa našim kolegama iz parlamentarne većine, želi u periodu koji je pred nama, a koji podrazumijeva poštovanje svih procedura vezano za izbor i vrhovnog državnog tužioca i Sudskog savjeta, da taj posao odradi”, naveo je Mandić.

On je rekao da, među 11 kandidata postoje tri kandidata oko kojih može da se okupi potrebna tropetinska većina da bi bili izabrani.

“Očekujem i vjerujem da ćemo u ovoj Skupštini u srijedu slaviti nedostajućeg sedmog sudiju Ustavnog suda, a onda u skladu sa neophodnim procedurama da izaberemo i vrhovnog državnog tužioca i tri nedostajuća člana sudskog savjeta”, naveo je Mandić.

On je kazao da će nakon toga parlament imati neophodne alate da svoj posao radu kvalitetno.

Mandić je dodao da to ne oduzima pravo Tužilačkom savjetu da odgovori na predstavku, koju su im davno poslali.

“Ne oduzima pravo ni Sudskom savjetu da radi svoj posao, kao što nikome ne smeta pokažu da nijesu svi u funkciji samo jedne politike i da neki u pravosuđu nijesu u funkciji novca Radoja Zvicera”, naveo je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS