LGBT Forum Progres: Bez napretka u zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) je jasno potvrdio da Crna Gora nije napredovala u zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba, kazali su iz LGBT Foruma Progresa.

Oni su rekli da je EK potvrdila sve ono na šta je crnogorska LGBTI zajednica u kontinuitetu upozoravala tokom prethodne godine.

“Da ne postoji napredak u zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba, da su govor mržnje i diskriminacija u porastu i da je primjena pravnih mehanizama zaštite neadekvatna”, dodaje se u saopštenju.

Izvještaj, kako se navodi, nedvosmisleno ističe da nije bilo napretka u dijelu zaštite ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori i da su brojni slučajevi govora mržnje protiv LGBTI osoba zabrinjavajući.

Dodaje se da je konstatovano i da su društvena polarizacija, mizoginija i govor mržnje u porastu, a da su ranjive grupe, poput LGBTI osoba, nastavile da doživljavaju višestruku diskriminaciju i izazove u ostvarivanju jednakih prava.

Iz LGBT Forum Progresa kazali su da je EK naglasila hitnu potrebu za efektivnim rješavanjem svih oblika diskriminacije korišćenjem mehanizama pravne zaštite.

“Takođe, ukazano je i da nije bilo napretka u procesu harmonizacije zakonodavnog okvira u dijelu usklađivanja sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je dat i poseban osvrt na slučajeve govora mržnje koji su procesuirani prekršajno, a kojih je u izvještajnom periodu bilo 76.

U saopštenju se podsjeća da je LGBT Forum Progres jedina organizacija koja ima sistem praćenja i prijavljivanja onlajn /online/ govora mržnje na društvenim mrežama, i da su od početka godine podnijeli 222 prijave.

LGBT Forum Progres je pozdravio apel EK da Crna Gora izmijeni i usvoji zakone u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije, evropskim i međunarodnim standardima o borbi protiv diskriminacije, zločinima iz mržnje i govoru mržnje, i usaglasi Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola iz 2020. godine.

Oni su pozvali Vladu i sve relevantne aktere da pitanje ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori konačno shvate ozbiljno.

“I pristupe suštinskom, sistemskom i sveobuhvatnom rješavanju problema sa kojima se LGBTI osobe svakodnevno suočavaju, a na koje je i EK jasno ukazala”, zaključuje se u saopštenju.

