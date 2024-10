Lekić podnio ostavku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja (RUP) Milan Lekić podnio je ostavku na tu funkciju.

On je kazao da tu odluku donosi kao odgovoran čovjek, smatrajući da je, uzevši u obzir sve okolnosti, u ovom trenutku to jedino adekvatno rješenje.

„Od dolaska na ovu poziciju, uvijek sam imao na umu odgovornost koju nosimo prema našim sugrađanima i svim građanima Crne Gore. Svim svojim zalaganjem stremio sam da služim interesima Pljevljaka, njihovom blagostanju i napretku“, naveo je Lekić u izjavi dostavljenoj medijima.

On je rekao da je, tokom njegovog mandata na mjestu izvršnog direktora i predsjednika Odbora direktora, RUP napravio najbolje rezultate u svojoj istoriji.

Tome, kako je kazao Lekić, mogu da svjedoče, kako građani Pljevalja, tako i cijele Crne Gore.

„A kada je u pitanju materijalna šteta pričinjena na službenom vozilu “Infiniti”, RUP-u ću je nadoknaditi iz sopstvenih sredstava“, naveo je Lekić.

On je istakao da je uvjeren da su građani zaslužili najbolje i da će nastaviti da se bori za njihova prava i interese.

„Pljevlja i Pljevljaci ostaju moja posvećenost do kraja mog života“, poručio je Lekić.

