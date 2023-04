Lekić: Objašnjenje Ustavnog suda izraz javne neodgovornosti

Podgorica, (MINA) – Objašnjenje Ustavnog suda da ta institucija nije nadležna da donese odluku o ustavnosti ukaza o raspuštanju Skupštine, izraz je javne neodgovornosti i stanja duboko zapuštenog društva i institucija, ocijenio je lider Demosa Miodrag Lekić.

Ustavni sud danas nije donio odluku u vezi sa inicijativom za ocjenu ustavnosti ukaza o raspuštanju Skupštine, koji je donio predsjednik države Milo Đukanović.

Lekić je na Fejsbuku /Faceboo/ kazao da sadržaj obavještenja iz Ustavnog suda predstavlja novi udarac ozbiljnosti crnogorske države.

“Ne radi se samo o blokadi, već o objašnjenju dijela sudija, dovoljnih za blokadu, da je sud fakticki nenadležan zbog navodnog karaktera Đukanovićeve odluke kao pojedinačnog pravnog akta”, rekao je Lekić.

On je kazao da to znači da, u slučaju da neki predsjednik Crne Gore izvrši ustavni puč, crnogorski Ustavni sud bi se proglasio nenadležnim – tretirajući sve pojedinačnim pravnim aktom.

“To objašnjenje, zaista grotesknih razmjera, dodatno kompletira aktuelni pravno-politički proces u zemlji, kao izraz javne neodgovrnosti i stanja duboko zapuštenog društva i institucija”, rekao je Lekić.

On je naveo da blokada suda neće bitnije uticati na političko-izborni proces jer u parlamentu postoji većinska i dominantna svijest o neophodnosti održavanja prijevremnih izbora.

