Knežević: Tražili smo mjesto predsjednika Skupštine i dva ministarstva

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) na sastanku sa predstavnicima Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrataskom Crnom Gorom (DCG) tražila je mjesto predsjednika Skupštine i dva ministarstva, kazao je nosilac liste ZBCG i lider Demokratske narodne partije, Milan Knežević.

“Javnosti i istine radi, na današnjem sastanku sa PES i DCG tražili smo trostruko manje nego što nam pripada: predsjednika Skupštine i dva ministarstva”, rekao je Knežević u objavi na Fejsbuk /Facebook/ nalogu ZBCG.

On je poručio da na poniženja neće pristati.

“Ljeba i luka ako treba, ali s narodom!”, kazao je Knežević.

