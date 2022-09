Klakočar Zupanči: Crna Gora ima punu podršku Slovenije

Podgorica, (MINA) – Slovenija se istinski zalaže da se Crna Gora, ali i cijeli region Zapadnog Balkana što prije nađu u velikoj evropskoj porodici naroda, poručila je predsjednica Državnog zbora Urška Klakočar Zupančič.

Predsjednica crnogorske Skupštine Danijela Đurović razgovarala je sa Klakočar Zupančič u Taškentu gdje učestvuje ne Samitu predsjednica parlamenata.

“Klakočar Zupančič saopštila je da Crna Gora ima punu podršku njene zemlje u procesu evropskih integracija i istakla da se Slovenija istinski zalaže da se Crna Gora, ali i cijeli region Zapadnog Balkana što prije nađu u velikoj evropskoj porodici naroda”, navodi se u saopštenju Skupštine.

Ističe se da je Đurović ocijenila da Crna Gora i Slovenija imaju odlične međudržavne odnose i sadržajnu saradnju u svim oblastima, uz tradicionalne prijateljske veze dva naroda i kontinuiran politički dijalog na visokom nivou.

Đurović je Ukazala na veoma dobru parlamentarnu saradnju dvije države, koja se ogledala kroz međusobne posjete čelnika zakonodavnih vlasti, a uskoro se očekuje i formiranje nove grupe prijateljstva između parlamenata dvije države.

“Ističući značaj činjenice da se politika proširenja nalazila visoko na agendi tokom slovenačkog predsjedavanja Savjetom EU, predsjednica Skupštine je zahvalila Sloveniji na sveukupnoj podršci Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana na pomoći na putu pridruživanja Evropskoj uniji (EU)”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, podsjećajući da je Crna Gora zatražila ekspertsku pomoć Slovenije u procesu pregovora sa EU, Đurović je naglasila značaj nastavka bilateralno-tehničke podrške u pregovaračkom procesu.

Đurović je, kako su rekli iz Skupštine, podsjetila na uspješnu i plodonosnu saradnju dvije zemlje u oblastima odbrane, unutrašnjih poslova, kulture, kao i na velike potencijale za saradnju u domenu javne uprave i poljoprivrede.

” Što se tiče saradnje u oblasti zdravstva, Đurović je zahvalila Republici Sloveniji na solidarnosti i pruženoj pomoći tokom pandemije koronavirusa”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sagovornice razmijenile mišljenja o aktuelnim političkim, posebno regionalnim, temama, kao i o stanju u pravosudnim sistemima.

