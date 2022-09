Ispred Skupštine protest zbog rebalansa budžeta

Podgorica, (MINA) – Grupa građana koja se protivi predlogu da rebalansom budžeta bude ukinut novac namijenjen za rekonstrukciju bolnica i škola, pozvala je poslanike da rade u interesu građana, poručujući da nemaju pravo da uzimaju od učenika i bolesnika.

Ispred parlamenta se okupilo nekoliko desetina prosvjetnih i zdravstvenih radnika.

Nastavnica, Milica Kankaraš, rekla je da Crna Gora 30 godina i više nije dobila nijednu bolnicu, a da sada i taj novac planiraju da oduzmu, “da bi opravdali najveći vozni park u Evropi – Vlade Crne Gore”.

Kankaraš je navela da neki zdravstveni radnici nijesu smjeli da izađu sa posla zbog prijetnji da će dobiti otkaz.

Kako je kazala, iako je skup neprijavljen, imaju pravo na spontano okupljanje, pogotovo što se jedna vanredna sjednica organizuje za predlog koji nije prošao na Odboru za ekonomiju.

“Pozivamo na poslanike da rade u interesu građana Crne Gore. Učenike i bolesnike ne smijete da taknete, nemate pravo da njima uzimate”, poručila je Kankaraš.

Nastavnica, Olivera Leković, kazala je da je posebno naljutila izjava ministra finansija Aleksandra Damjanovića koji je rekao da, ako se ne prihvati ovaj predlog, neće biti novca za majke sa troje djece i druga socijalna primanja.

“Nadam se da će narod da osjeti šta nam rade godinama, da ćemo se udružiti i zajedno istrajati za svoje dostojanstvo”, rekla je Leković.

Kako je kazala, nema odgovornosti u društvu.

Leković je navela da decenijama postoji odlaganje ulaganja u škole i bolnice.

Kako je kazala, misli da je odziv na protest mali jer nemaju odgovarajuću transparentnost.

Iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) saopštili su u utorak da Vlada rebalansom budžeta odustaje od izgradnje i rekonstrukcije 14 objekata u oblasti zdravstva, 11 škola i dva vrtića, kao i brojnih saobraćajnica, posebno na sjeveru države.

