Iskopani tunel najbolji pokazatelj rasula u bezbjednosnom sistemu

Podgorica, (MINA) – Iskopani tunel do zgrade Višeg suda u Podgorici najbolji je pokazatelj rasula u bezbjednosnom sistemu koji je gotovo u potpunosti nefunkcionalan i nema mogućnosti da adekvatno odgovori svojim osnovnim zadacima, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Oni su rekli da odgovornost za takvo stanje snose premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

“Koji su političkim podešavanjem bezbjednosnog sistema, ostrašćenim revanšizmom, i svojim arogantnim neznanjem potpuno urušili najvažniji stub jedne države”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS -a su rekli da će istražne radnje pokazati kako se u objektu u kojem postoji video nadzor kao i fizičko obezbjeđenje, desio događaj čije su posljedice veoma ozbiljne i uznemiravajuće.

“Nakon upada u jednu od najzaštićenijih zgrada u državi, postavlja se pitanje kakva je bezbjednost drugih institucija – bolnica, škola, državnih ustanova”, naveli su iz DPS-a.

Oni su upitali kakvo je bezbjednosno stanje u državi i u kojoj mjeri su svi građani ugroženi, kada kriminalci nesmetano kopaju tunele do ulaza u pravosudne institucije.

Iz DPS-a su rekli da nije prvi put za tri godine da je sudska vlast bila meta napada.

“Podsjećamo na eksploziju bombe u Osnovnom sudu koja je za sobom odnijela jednu žrtvu i ugrozila živote brojnih zaposlenih, mnoge dojave o bombama koje je Abazović politički relativizovao i druge slične događaje”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da “svojom neznavenošću i obesmišljavanjem funkcija koje su obavljali”, dvije vlade posttridesetoavgustovskog perioda do te mjere su degradirale državni aparat da je on, kako su naveli, danas u potpunosti izvrgnut ruglu i podsmjehu od kriminalaca.

“Zato su danas predstavnici institucija i poslenici koji obavljaju svoje dužnosti, postali glineni golubovi i potencijalne žrtve kriminalaca”, zaključuje se u saopštenju.

