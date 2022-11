Ibrahimović: Dijaspora zabrinuta zbog krize u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crnogorska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Zapadnoj Evropi zabrinuta je zbog političke, institucionalne i ekonomske krize u Crnoj Gori, rekao je predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz BS, Ibrahimović je prethodnih dana imao niz susreta sa dijasporom u SAD-u i Zapadnoj Evropi.

“Dijaspora je zabrinuta zbog političke, institucionalne i ekonomske krize u Crnoj Gori, zastoja u evropskim integracijama, urušavanja statusa pripadnika nacionalnih manjina i položaja dijaspore u društveno-pravnom poretku u Crnoj Gori”, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da je ohrabren spremnošću dijaspore da odbrani euroatlanski put Crne Gore, njen demokratski, građanski, sekularni i multikulturalni koncept.

“Da spriječi dalje urušavanje i obesmišljavanje njene nezavisnosti i državnosti i pomogne u njenom demokratskom, privrednom i sveukupnom razvoju”, dodao je ibrahimović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora mora da nastavi put integracija u Evropsku uniju i mora više raditi na snaženju veza sa dijasporom koja je, kako je naveo Ibrahimović, uvijek pokazivala zavidnu dozu rodoljublja i u kojoj leži veliki ljudski i ekonomski potencijal neophodan za dalju demokratizaciju i razvoj Crne Gore.

“BS će nastaviti da insistira na snaženju veza sa dijasporom i da se sa svim građanima Crne Gore sa kojim dijeli vrijednosti antifašizma, građanskog, sekularnog i demokratskog društva, te viziju euroatlanske Crne Gore, bori za ostvarenje tih ciljeva”, kazao je Ibrahimović.

On smatra da Crna Gora duguje veliku zahvalnost dijaspori na svemu što je činila, što čini i što je spremna da učini za građane, državu i njenu budućnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS