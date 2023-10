Fon der Lajen u utorak u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen boraviće u utorak u Crnoj Gori, u okviru višednevne posjete Zapadnom Balkanu.

Kako je saopšeno iz EK, Fon der Lajen će u nedjelju početi četvorodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu kako bi predstavila detalje Plana rasta Evropske unije (EU) za region.

“To će biti prilika da se razgovara o bilateralnoj saradnji, a posebno da se regionalnim liderima detaljnije predstavi Plan rasta EU za Zapadni Balkan”, kaže se u saopštenju.

Fon der Lajen će, kako je najavljeno, posjetiti Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu (BiH), Crnu Goru i Kosovo, gdje će razgovarati sa zvaničnicima tih zemalja.

Šefica EK će se u nedjelju u Skoplju sastati s predsjednikom Sjeverne Makedonije Stevom Pendarovskim, a u ponedeljak ujutru s premijerom Dimitrom Kovačevskim, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Ona će iz Skoplja će otputovati u Prištinu, gdje će se sastati s kosovskom predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Aljbinom Kurtijem.

U utorak ujutru će, kako navodi RSE, u Podgorici razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem.

Fon der Lajen će istog dan doputovati u Beograd i sastati se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić.

Zapadnobalkansku turneju će završiti u Sarajevu, gdje će razgovarati sa članovima Predsjedništva BiH i predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto.

Fon der Lajen je 15. i 16. oktobra boravila u Albaniji, gdje je održan samit Berlinskog procesa.

Na samitu u Tirani je liderima EU i regiona predstavila novi plan rasta za Zapadni Balkan za koji je rekla da ima potencijal da u ovoj deceniji udvostruči obim ekonomije tog regiona.

Plan rasta za Zapadni Balkan ima četiri stuba – integraciju u jedinstveno tržište, dublju regionalnu ekonomsku saradnju, ubrzanje fundamentalnih reformi i veću pretpristupnu financijsku podršku.

Fon der Lajen je tada rekla da je predložila investicioni paket od šest milijardi EUR, od čega su dvije milijarde u grantovima, a četiri u obliku zajmova, čija će realizacija zavisiti od sprovođenja reformi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS