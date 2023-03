Fejzić: Neka Ramazan bude dodatni podstrek opštoj solidarnosti

Podgorica, (MINA) – Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić čestitao je svim muslimanima u zemlji i dijaspori početak Ramazana, i poručio da taj sveti mjesec bude dodatni podstrek opštoj solidarnosti, umjerenosti i razumijevanju.

Fejzić je u ramazanskoj poruci naveo da s mladim mjesecom nastupa Ramazan, mjesec Kurana i posta “u kojem je Stvoritelj najbliži svome stvorenju”.

„Mjesec u kojem predanost Bogu raspršava ovozemaljske strahove, milost nadvladava grjehove, a odricanje i strpljivost krunišu se obećanim uspjehom”, kazao je Fejzić.

On je podsjetio da su u Ramazanu objavljene prve Kuranske riječi “Čitaj, uči, proučavaj”.

Kako je naveo, te riječi obavezuju na znanje i nauku, na jasno razdvajanje činjenica od manipulacija, iskustva od obećanja, istine od postistine.

“U vremenu konzumerizma koji živimo sreća je u onome što nemamo a za čim čeznemo, korak ispred nas, a uvjek nedostižna. Ramazan nas uči da sreću tražimo u zahvalnosti Alahu, na onome što već imamo i prepoznamo blagodati koje su nam date”, istakao je Fejzić.

Prema njegovim riječima, Ramazan uči da je sreća ljubav prema Bogu i ljudima, lijepa riječ i pružena ruka nevoljniku.

“Dragi vjernici, naše trajanje svjedoči da su naši preci iz iskušenja izlazili jači i bolji, pravedniji i bogobojazniji”, rekao je Fejzić.

On je kazao da je Ramazan pravo vrijeme, a post najbolji način da se i oni danas, duhovno osnaženi, izbore sa savremenim izazovima.

“Neka ovaj mjesec, u kojem su blagdani i naših komšija hrišćana, bude dodatni podstrek opštoj solidarnosti, umjerenosti i razumijevanju. Neka Stvoritelj bude uz sve pravedne ljude i neka naša djela budu od koristi svima nama i cijelome ummetu”, poručio je Fejzić.

