EU platforma mora biti fokus svih budućih Vlada

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pouzdan NATO partner koji baštini evroatlantske vrijednosti, a EU platforma neupitno mora biti fokus svih budućih vlada, poručio je premijer Dritan Abazović na sastanku sa američkim senatorom Džoom Libermanom.

Abazović je, na sastanku u Njujorku, kazao da su Sjedinjene Američke Države (SAD) glavni saveznik sa kojim Crna Gora ima stoprocentnu spoljnopolitičku usaglašenost.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, istakao napore koje SAD pružaju za stabilizaciju političkih prilika u regionu, kao i podršku i želju da Crna Gora bude prva naredna članica EU.

“Abazović je ponovio da je Crna Gora pouzdan NATO partner koji baštini evroatlantske vrijednosti i da EU platforma neupitno mora biti fokus svih budućih Vlada”, kaže se u saopštenju.

Liberman je, kako se navodi, naglasio podršku naporima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, za koji je Abazović istakao da je jedan od glavnih generatora većine problema koje decenijama unazad opterećuju region.

