Đukanović: Samo kredibilno novinarstvo može ispuniti plemeniti cilj traganja za istinom

Podgorica, (MINA) – Samo kredibilno novinarstvo može ispuniti plemeniti cilj traganja za istinom, edukacijom i zaštititom ugroženih, smatra crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je povodom Dana slobode medija apelovao na obavezu zaštite novinara, ali i novinarstva.

Prema njegovim riječima, to je posebno važno u vremenu aktuelnih ratnih dešavanja u Ukrajini i nezamjenjivoj misiji novinara da do javnosti stignu istinite informacije.

“Ovogodišnja tema Svjetskog dana slobode medija “Novinarstvo pod digitalnom opsadom” stavlja u fokus višestruke načine na koje je novinarstvo ugroženo nadzorom i digitalno posredovanim napadima na novinare i njihov kredibilitet, i napore kako sistem učiniti pravednijim, sigurnijim i transparentnijim”, naveo je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je poručio da se, usmjeravajući aktivnosti na suzbijanje dezinformacija, sloboda govora uvijek i svuda mora promovisati i štititi.

