Đukanović: Crnoj Gori potrebna nova vlada koja će biti odgovoran domaćin

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna nova vlada koja će biti odgovoran domaćin i koja će nastaviti da razvija dalje institucije jer bez institucija nema države, kazao je lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

Đukanović je, na završnoj konvenciji liste “Prava stvar, Koalicija Dokazano za Zetu”, rekao da kada se u jednoj opštini po prvi put organizuju izbori, oni se moraju smatrati istorijskim.

“Ovi izbori ne samo u Zeti, nego i u svakoj od 14 opština u kojima se održavaju, imaju izuzetan značaj. Oni se događaju u vremenu teške, sveobuhvatne društvene krize u Crnoj Gori”, kazao je on.

Prema riječima Đukanovića, korjeni te krize sežu u avgust 2020. godine.

“Danas dvije godine kasnije svjedočimo sveobuhvatnoj društvenoj krizi i svekolikom propadanju Crne Gore”, rekao je on.

Govoreći o dvogodišnjem periodu vladavine dvije vlade, Đukanović je rekao da misli da je ideja bila prikazati Crnu Goru kao ekonomski nesposobnu, nefunkcionalnu.

“Da bi najprije bio zaustavljen njen progres na evropskom putu, a u finalu da bi Crna Gora nestala kao država”, dodao je Đukanović.

On je kazao da je Crnoj Gori potrebna nova vlada koja će biti odgovoran domaćin, koja će nastaviti da razvija dalje institucije, jer, kako je konstatovao, bez institucija nema države.

“Moramo nastaviti da razvijamo institucije. Sa razvojem ekonomije, razvojem institucija i vladavine prava, mi pravimo državu po mjeri evropskog standarda. A evropski san je, želja i san svakog odgovornog čovjeka”, rekao je Đukanović.

On je rekao da “taj standard želimo za svoje potomstvo”.

“To je ono što nam treba i potrudimo se da u narednom periodu nastavimo tamo gdje smo prije dvije godine stali. Ubijeđen sam da znamo, ubijeđen sam da možemo i ubijeđen sam da hoćemo, nakon naše pobjede na parlamentarnim izborima”, rekao je Đukanović.

Građani Zete, kako je kazao, moraju dobro prosuditi, ko zaista zaslužuje njihovo povjerenje da donosi odluke od kojih će zavisiti kvalitet života njih i njihovih porodica.

“Nije ovo borba za vlast između partija, ovo je prilika da svaki građanin preuzme odgovornost za svoju i budućnost svoje porodice”, kazao je Đukanović.

Obraćajući se prisutnima nosilac liste “Prava stvar, Dokazano za Zetu” Ratko Stijepović kazao je da koalicija koju čine tri državotvorne partije – DPS, Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, ne smije dozvoliti da se sruši ono za što su godinama zalagali.

“Nećemo dozvoliti da ovu našu ranjenu i do ruba dovedenu Crnu Goru, osakaćenu u protekle dvije godine, ostavimo na milost i nemilost onima koji negiraju sve što je crnogorsko. Uvjeren sam da će Zećani prepoznati prave vrijednosti”, kazao je Stijepović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS