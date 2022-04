Donfrid: Važno započeti dijalog povodom imenovanja u tužilaštvu i pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Započinjanje parlamentarnog dijaloga povodom ključnih imenovanja u tužilaštvu i pravosuđu i postizanje širokog konsenzusa povodom reforme izbornog zakonodavstva je veoma važno, smatra pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) iz Biroa za evropske i evroazijske poslove, Karen Donfrid.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Donfrid i zamjenik pomoćnika državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, Gabrijel Eskobar, razgovarali su danas sa predsjednicom crnogorskog parlamenta, Danijelom Đurović.

Donfrid je Đurović, kako se navodi, prenijela poruke podrške i ohrabrenja na sprovođenju reformi neophodnih za ubrzanje integracije Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

“Donfrid je ukazala na važnost započinjanja parlamentarnog dijaloga povodom ključnih imenovanja u tužilaštvu i pravosuđu, kao i na postizanju širokog konsenzusa povodom reforme izbornog zakonodavstva”, kaže se u saopštenju.

Đurović je, kako je saopšteno iz Skupštine, iskazala snažnu opredijeljenost novoizabrane Vlade da predano radi na ispunjavanju uslova za članstvo u EU.

Navodi se da je Đurović ukazala na neophodnost pomirenja u Crnoj Gori i naglasila da će tokom mandata biti nedvosmisleno posvećena saradnji i komunikaciji sa svim političkim akterima.

“Ona je podsjetila na važnost političkog dijaloga u institucijama i traženju zajedničkih rješenja u cilju izgradnje evropske budućnosti Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

U kontekstu dešavanja na geopolitičkoj sceni, navodi se da su sagovornici su razmijenili viđenja povodom agresije Rusije na Ukrajinu i mogućih reperkusija na stabilnost regiona.

S tim u vezi, Đurović je zahvalila na činjenici da Crna Gora ima dodatnu sigurnost kao članica NATO saveza.

Dodaje se da je obostrano zaključeno da zajedničko partnerstvo u okviru NATO saveza, pored bezbjednosnog aspekta pruža i brojne mogućnosti na ekonomskom planu.

Đurović je, kako se navodi, posebno zahvalila Eskobaru i ambasadorki SAD Džudi Rajzing Rajnke, na posvećenosti i senzibilitetu za Crnu Goru i potrebe njenih građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS