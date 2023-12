DNP: Nećemo podržati imenovanje u bezbjednosnom sektoru bez konsultacija

Podgorica, (MINA) – Demokratska narodna partija (DNP), kao potpisnica koalicionog sporazuma o formiranju 44. Vlade, neće podržati nijedno imenovanje u bezbjednosnom sektoru, ukoliko prije toga njen predsjednik i poslanici ne budu konsultovani, poručila je portparolka DNP-a Jovana Todorović.

„Ako bilo ko u Vladi Milojka Spajića smatra da je svako ministarstvo posebni feud u kome će ministar odlučivati na osnovu svojih političkih afiniteta i ličnih relacija sa ljudima koje predlaže na najodgovornije funkcije u bezbjednosnom ili bilo kom drugom sektoru, onda na podršku DNP-a ne može računati“, navela je Todorović u saopštenju.

Ona je podsjetila da je lider DNP-a Milan Knežević, u cilju kompromisa u parlamentarnoj većini i održavanja sjednice Skupštine, odustao od funkcije predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu.

„Ali to ne znači da ćemo mirno posmatrati sve očiglednije najave mogućeg haosa u bezbjednosnom sektoru“, poručila je Todorović.

Ona je kazala da će smatrati direktnim atakom na koalicioni sporazum bilo kakvo postavljanje kadrova „koji su u proteklom periodu bili vojnici Zorana Lazovića, Veselina Veljovića, Slavka Stojanovića, i ostalih „junaka” kriminalnih klanova koji su učestvovali u razbijanju mirnih protesta Demokratskog fronta“.

Odgovornost za eventualnu krizu, prema riječima Todorović, preuzeće oni koji iniciraju takva rješenja.

Todorović je dodala da ih posebno zabrinjava činjenica da, kako je rekla, pojedinci iz bezbjednosno kriminalnog miljea po podgoričkim kafanama kadriraju u bezbjednosnom sektoru, kako bi nesmetano nastavili svoje kriminalne aktivnosti, ali se i zaštitili od mogućih istraga.

„Sve ovo što posljednjih mjeseci izlazi na površinu kao SKY talog bezbjednosnog sektora ne može se počistiti, niti demontirati sa ljudima koji su sastavni dio tog taloga“, navela je Todorović.

To je, kako je kazala, jasna poruka svima kojima je stalo do zatvaranja poglavlja 23 i 24.

„Jer u protivnom, poštenije je da vratimo u bezbjednosni sektor Petra Lazovića, Veselina Veljovića, Slavka Stojanovića, Dejana Peruničića, a na čelo Vrhovnog suda Vesnu Medenicu. Ionako su svuda ostavili „neizbrisiv” trag“, rekla je Todorović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS