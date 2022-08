Demokrate: Borba protiv korupcije i kriminala ne zavisi od DPS Vlade Abazovića

Podgorica, (MINA) – Borba protiv korupcije i kriminala je nezaustavljiva i ne zavisi ni najmanje, niti je zavisila od Vlade Demokratske partije socijalista (DPS) Dritana Abazovića, saopštili su iz Demokratske Crne Gore.

Kako se navodi, insistiranje te stranke da se izabere istinski nezavisan i profesionalan Tužilački savjet, daje rezultate koji nadilaze bilo kakvu konstelaciju političkih odnose.

Demokrate su kazale da uprkos izboru takvog Tužilačkog savjeta (TS), Građanski pokret (GP) URA i Socijalistička narodna partija (SNP), srušili su parlamentarnu većinu koja ga je izabrala i to neposredno nakon tog izbora.

“Ovih dana svjedočimo manipulacijama GP URA i SNP-a da će sa padom DPS Vlade Abazovića doći do prekida borbe protiv korupcije i kriminala”, rekli su iz Demokratske Crne Gore.

Oni su rekli da dani nakon smjene “DPS Vlade” to demantuju.

“Činjenica da se Specijalno državno tužilaštvo (SDT) i glavni specijalni tužilac (GST) bave aferom u vezi “prvog miliona i kredita Pireus banke”, najbolje govori o tome da je borba protiv korupcije i kriminala nezaustavljiva i ne zavisi ni najmanje, niti je zavisila od DPS-Vlade Abazovića”, kaže se u saopštenju.

Iz Demokrata su naveli da, ako se ima u vidu kadrovska politika oborene Vlade u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, u vidu (Draga) Spičanovića i (Artana) Kurtija, onda je takva Vlada bila samo faktor koji je otežavao SDT-u i GST-u.

“Apelujemo da se politički ne pokušavaju zloupotrebljavati i prisvajati, i to primitivno, zasluge SDT i GST”, kazale su Demokrate.

Oni su naveli da pružaju snažnu podršku SDT-u i GST-u, da istraju u borbi za neselektivnu primjenu zakona prema bilo kojem počiniocu krivičnog djela.

Demokrate se kazale da su upravo na prvom vanrednom zasijedanju Skupštine u avgustu, usvojeni amandmani te partije, a koji su, kako su dodali, direktna podrška državno-tužilačkoj organizaciji.

“Na osnovu tih amandmana povećani su za 33 odsto specijalni dodaci na zaradu za sve zaposlene u sudstvu i tužilaštvu, koji se bave predmetima u vezi korupcije i organizovanog kriminala”, navodi se u saopštenju Demokrata.

Oni su naveli i da je predviđeno da varijabilu na zaradu za zaposlene u tužilaštvu ubuduće određuje TS, a ne ministar finansija kao što je to koliko do juče bilo.

“Pokazalo se da GST i SDT rade svoj posao, lišeni uticaja politike iako neki danas pokušavaju spinovati drugačije. Borba za pravnu državu nije i ne smije stati”, kaže se u saopštenju.

Pravda, kako su rekle Demokrate, mora biti zadovoljena, a niko ne smije biti izuzet od pravne države.

