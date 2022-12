Đeljošaj pozvan na Molitveni doručak

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Albanske alternative (AA) Nik Đeljošaj pozvan je na Molitveni doručak u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Iz AA podsjetili su da se tradicionalni molitveni doručak održava svake godine početkom februara u Vašingtonu.

Molitvenom doručku, kako se dodaje, prisustvuju državnici i prijatelji SAD-a iz 140 država svijeta.

“Čini nam posebno zadovoljstvo da se nalazimo među prijateljima i partnerima SAD-a iz cijelog svijeta i potvrda da partnerski slijedimo zalaganje SAD-a za širenjem demokratije u svijetu”, rekli su iz AA.

Navodi se da će to ujedno biti i prilika da se Đjeljošaj sastane velikim brojem zvaničnika SAD-a.

