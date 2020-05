Dačić: Srbija hoće dijalog i mir, a ne hegemoniju nad Crnom Gorom

Beograd, (MINA) – Srbija je zainteresovana samo za mir i nikakva hegemonija nad Crnom Gorom je ne interesuje, poručio je srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, odbacujući optužbe crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova da se Srbija miješa u unutrašnje stvari te zemlje.

Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je sinoć kao miješanje u unutrašnje stvari Crne Gore izjavu Dačića, koji je povodom dešavanja u Crnoj Gori rekao da “dolazimo u situaciju da maltene počinje bratoubilački rat između Srba i Crnogoraca”.

“Velika je laž da se Srbija miješa u unutrašnje stvari Crne Gore, naprotiv, Srbija se stalno javno zalaže za dijalog, mir i stabilnost u Crnoj Gori, zabrinuta za položaj srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori, što je naše legitimno pravo po svim međunarodnim konvencijama”, rekao je Dačić za Tanjug.

On je, povodom “bestijalnih” napada na Srbiju i njega, od crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova, poručio da je bestidno i besplodno plašenje crnogorskog naroda srpskim hegemonizmom.

Dačić je ukazao i da to nije izgovorio on, već predsjednik Crne Gore Milo Ðukanovic, 1989. godine, kada je dolazio na vlast.

“Što se tiče njihovih optužbi na moju, kako kažu ratnu prošlost, Miloševića i bratoubilačkog rata devedesetih, podsjetiću ih ako su zaboravili, prije nego što sam se ja pojavio u visokoj politici, oni i njihove vođe su već bili kod Cavtata i Dubrovnika”, kazao je Dačić.

Prema njegovim riječima, crnogorske vođe su, na talasu Miloševićeve antibirokratske revolucije, došli na vlast u Crnoj Gori “govoreći tada da je Milošević nešto najbolje što se moglo desiti Jugoslaviji i da su ponosni što mogu biti rame uz rame sa njim u tim istorijskim trenucima”.

On je kazao i da je crnogorska Narodna skupština izglasala punu podršku Jugoslovenskoj narodnoj armiji, da su crnogorske vođe tada izjavljivale da će dobiti nametnuti rat sa ustašama koji vrše genocid nad srpskim narodom i da će promijeniti granice sa Hrvatskom, kao i da je pohod na Dubrovnik svrsishodan i da je svako suprotno stanovište izdajničko.

“Njihove vođe su grmile da se Kosovo mora braniti svim sredstvima, kao i da se ponose crnogorskom državnošću i srpskim porijeklom”, podsjetio je Dačić i dodao da je sve to bilo prije nego što se uopšte i pojavio u visokoj politici.

On je podsjetio i da Srba u Crnoj Gori ima više od 28 odsto i da je više od 70 odsto pravoslavnih hrišćana.

“Uostalom, to je u slučaju Srbije jedan od uslova i za ulazak u Evropsku uniju, pa tako Hrvatska, na primjer, stalno postavlja pitanje, čak i ultimativno, položaja Hrvata u Srbiji, kojih ima 0,8 odsto”, napomenuo je Dačić.

On je pitao kako to nije miješanje u unutrašnje stvari Srbije, a kad Srbija postavi pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, “onda je to, kako kažu, brutalno mešanje”.

Dačić je istakao da je Srbija izrazila zabrinutost za situaciju u Crnoj Gori nastalu poslije usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je donijet suprotno preporukama Venecijanske komisije, najavama otimanja imovine SPC i hapšenjem vladike Joanikija i drugih sveštenika.

“Smatramo da se samo dijalogom otvorena pitanja moraju rješavati, sve drugo može samo izazivati po prvi put u istoriji sukobe između bratskog crnogorskog i srpskog naroda”, poručio je Dačić.

On je pitao i, ako su Crnoj Gori svi građani ravnopravni, kako to da iako Srba ima više od 28 odsto nema gotovo nijednog Srbina u organima vlasti, za razliku od Srbije gdje su rukovodeće strukture prepune ljudima porijeklom iz Crne Gore.

“I na kraju, bezobrazno je da Srbiju Crna Gora optužuje za miješanje u unutrašnje stvari a Crna Gora se brutalno umiješala u unutrašnje stvari Srbije i narušila njen teritorijalni integritet priznajući Kosovo, glasajući u UNESCO da Pećka Patrijaršija i Dečani postanu kosovska kulturna baština”, ukazao je Dačić.

On je pitao i šta bi na to rekao kralj Nikola koji je 1913. godine na Cetinju rekao da su hrabre vojske dvije srpske kraljevine bratskim zagrljajem na Pljevljima, kod Sjenice i na Ðakovici, objavile cijelom svijetu da je srpstvo na jugoistočnom Balkanu oslobođeno.

“Tada su u sastav Crne Gore ušli i Peć, Ðakovica, Istok i Dečani”, podsjetio je Dačić.

On je poručio crnogorskim vlastima da će “lako oni sa njim, jer je Srbin iz južne Srbije i da se pitao, nikad sa njima ne bi ni pravio zajedničku državu, ali pitao se, kako je rekao, unuk kralja Nikole, rođen na Cetinju, polucrnogorac, Aleksandar Karađorđević”.

“Lako ćete vi sa mnom, gledajte šta ćete sa svojim narodom, svojim građanima i svojom crkvom. Srbija je zainteresovana samo za mir, nikakva hegemonija nad vama nas ne interesuje, ali došao je kraj i vaše hegemonije u Beogradu”, poručio je Dačić.