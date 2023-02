Crnoj Gori potrebni brzi parlamentarni izbori

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori potrebni su brzi parlamentarni izbori, politička stabilnost i snažna, vrednosno usmjerena vlada koja će imati veliku podršku u parlamentu, ocijenili su u Socijaldemokratskoj partiji (SDP).

Kako se navodi, delegacija SDP-a i Demokratske partije socijalista boravila je u dvodnevnoj posjeti Njemačkoj tokom koje je imala razgovore u Bundestagu, Ministarstvu vanjskih poslova, kancelariji saveznog kancelara i Socijaldemokratske partije Njemačke.

Tema razgovora, kako se dodaje, bila je politička situacija u Crnoj Gori, izazovi sa kojima se suočava država posebno nakon promjene vlasti 30. avgusta 2020. godine, kao i refleksije aktuelnih regionalnih i globalnih prilika na stanje u regionu Zapadnog Balkana.

Zamjenik predsjednika SDP-a Borislav Banović i generalni sekretar te partije Ivan Vujović u razgovorima istakli su da je umjesto poboljšanja stanja demokratije i snaženja institucija nakon političkih promjena došlo do nazadovanja u skoro svim segmentima političkog života.

„A da je evropski put države potpuno zanemaren i doveden do nivoa prekida i blokade pristupnih pregovora“, dodaje se u saopštenju.

Banović i Vujović su podijelili opšti utisak da je Crna Gora, nakon statusa regionalnog predvodnika procesa evropskih integracije zavrijedila poziciju jednog od najvećih regionalnih problema.

Oni su naveli da se zbog potpune institucionalne blokade, odsustva reformi i adekvatne komunikacije sa partnerima, permamentnog kršenja Ustava i zakona zemlje, na Crnu Goru danas gleda kao na državu koja izaziva veliku zabrinutost naših zapadnih partnera.

Banović i Vujović su u svim razgovorima apostrofirali problem malignog vanjskog uticaja na prilike u Crnoj Gori.

„Kojim se protežiraju interesi zvaničnog Beograda i Moskve, čiji je ključni cilj udaljavanje i odustanak zemlje od evropskog puta i povratak na politički i socijalni ambijent 90-ih godina prošlog vijeka“, dodaje se u saopštenju.

Oni su saopštili da veoma zlokobno zvuče ponovne najave prekrajanja granica na Balkanu kroz pokušaje stvaranja velikih država, o čemu bez zazora – otvoreno i direktno govore visoki predstavnici vlasti u Beogradu i njihovi reginalni partneri.

Navodi se da su funkcioneri SDP-a izrazili zadovoljstvo što je nova njemačka administracija, na čelu sa kancelarom Olafom Šolcom, pokazala da želi da se konkretno i snažno angažuje u regionu kako bi ohrabrila demokratske i integracione procese.

Dodaje se da su Banović i Vujović u svim razgovorima dobili snažna uvjeravanja da će Njemačka sa takvim pristupom nastaviti i da neće dozvoliti destabilizaciju region, pa i Crne Gore sa evropskog kursa.

„Funkcioneri SDP-a su prenijeli stav da su Crnoj Gori potrebni brzi parlamentarni izbori, politička stabilnost i stabilna, snažna, vrednosno usmjerena vlada koja će imati veliku podršku u parlamentu“, navodi se u saopštenju.

Banović i Vujović kazali su da evropski put i demokratsko sazrijevanje ne može biti postignuto bilo kakvom političkom saradnjom sa otvoreno antievropskim i proruskim snagama u državi, i da to svakom političkom subjektu u Crnoj Gori mora biti kristalno jasno.

Oni su rekli da su posljedice takvih aranžmana upravo ono što je sada aktuelno na političkoj sceni.

„Sagovornici su funkcionerima SDP-a prenijeli da očekuju demokratizaciju zemlje, jačanje institucija, borbu protiv korupcije i kriminala i malignog uticaja Rusije i njenih posrednika, navodeći da samo takve politike mogu očekivati saradnju sa Njemačkom“, zaključuje se u saopštenju.

