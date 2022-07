Crna Gora snažno doprinosi ostvarivanju Agende za održivi razvoj 2030.

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pouzdan partner i da snažno doprinosi ostvarivanju globalne Agende za održivi razvoj 2030, a saradnja te države i UN-a utemeljena je na uzvišenim vrijednostima pravde, prava, sloboda i jednakosti.

To je ocijenjeno tokom razgovora ministarke ekologije prostornog planiranja i urbanizma Ane Novaković Đurović, sa podsekretarom Ujedinjenih nacija (UN) za razvojnu saradnju Oskarom Fernandezom Tarankom i rezidentnim koordinatorom sistema UN-a u Crnoj Gori Piterom Lundbergom.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Crna Gora i Kancelarija UN-a u Crnoj Gori organizovali su prijem povodom Dana državnosti Crne Gore na marginama Političkog foruma na visokom nivou, koji se organizuje u okviru Ekonomskog i socijalnog savjeta UN-a u Njujorku.

Iz Generalnog sekretarijata su saopštili da je prijem bio prilika da se predstavi Okvir saradnje za održivi razvoj od naredne do 2027. godine kao i model zajedničkog finansiranja za održivi razvoj – Fond za ubrzani razvoj Crne Gore.

“Istaknuto je da je saradnja Crne Gore i UN-a utemeljena na uzvišenim vrijednostima pravde, prava, sloboda i jednakosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Okvir saradnje Crne Gore i UN-a ima potencijal da dodatno unaprijedi saradnju i cjelokupnu društveno-ekonomsku situaciju u Crnoj Gori.

“Okvir saradnje se nadovezuje na Nacionalnu strategiju održivog razvoja, koja je odgovor nacionalne politike na Agendu 2030, čijem je postizanju Crna Gora snažno opredijeljena”, rekli su iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Oni su kazali da je naglašeno da pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU) ostaje najvažniji spoljnopolitički cilj i razvojni put.

Ocijenjeno je da će jačanje sinergije između procesa pristupanja EU i Ciljeva održivog razvoja pokrenuti niz transformativnih promjena u zemlji, omogućavajući Crnoj Gori pametan i efikasan pristup u implementaciji obje razvojne agende.

“Inicijativa da se finansijska struktura Okvira saradnje dopuni uvođenjem Fonda za ubrzanje Crne Gore, produbiće posvećenost rezultatima u okviru nacionalnih prioriteta i ojačati zajedničko vlasništvo nad razvojnim rezultatima”, rekli su iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Oni su kazali da su posebnu podršku tom pristupu istakle Švajcarska i Luksemburg.

“Naglašavajući svoju posvećenost reformi UN, kao podršku razvoju Crne Gore na putu ka EU i implementaciji Agende održivog razvoja, pozivajući istovremeno druge partnerske zemlje da podrže strateški razvoj Crne Gore”, naveli su iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Oni su kazali da Fond za ubrzani razvoj Crne Gore može biti i alat koji će kanalisati podršku koju crnogorska dijaspora tradicionalno pruža razvoju zemlje.

