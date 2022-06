Podgorica, (MINA) – Crna Gora predano radi kako bi ubrzala završnu fazu pregovora sa Evropskom unijom (EU), kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić na sastanku sa ambasadorom Čilea Kristijanom Striterom.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) kazali su da je Krivokapić primio danas u nastupnu posjetu Stritera.

Krivokapić je kazao da očekuje da će diplomatska misija Stritera u Crnoj Gori označiti novo poglavlje u bilateralnoj saradnji dvije države.

Krivokapić je, kako se navodi, rekao da dodatnu vrijednost međudržavnim odnosima daje brojna crnogorska dijaspora u Južnoj Americi.

“Izraženo je očekivanje da će Čile nastaviti da bude važan partner EU i Crne Gore u multilateralnoj areni, naročito u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) i Savjetu za ljudska prava”, kaže se u saopštenju.

Na toj liniji, predložena je organizacija susreta šefova diplomatija tokom zasijedanja Generalne skupštine UN.

“Krivokapić je upoznao ambasadora sa aktuelnim dešavanjima na vanjskopolitičkom planu, dodajući da Crna Gora predano radi kako bi ubrzala završnu fazu pregovora sa EU”, kaže se u saopštenju.

Dodao je da je, kako kroz istoriju, tako i sada, Crna Gora tradicionalno prisutna na međunarodnoj sceni, razvijajući odnose sa državama, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu.

