Podgorica, (MINA) – Borba za državu vladavine prava neće stati, saopštili su iz Socijalističke narodne partije (SNP) i pozdravili odluku glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da ponovo otvori izviđaj povodom krivične prijave protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Iz SNP-a su istakli da je nevladina organizacija MANS podnijela krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu 2019. godine protiv Đukanovića, predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, Duška Bana, Željka Mihailovića i bivšeg direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Predraga Mitrovića, zbog sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca na organizovan način.

Iz te stranke su istakli da su sigurni da će Novović imati snage i odlučnosti da to “(ne)djelo ispita do kraja i da dokaže kako je Đukanović došao do prvog miliona”.

„Borba za državu vladavine prava neće stati. Tek nas čekaju odsudne bitke. Gospodin Novović ima punu podršku SNP-a, koga ohrabrujemo da procesuira sve prijave protiv rukovodstva, bivših funkcionera i ministara DPS-a”, navodi se u saopštenju.

