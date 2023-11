Bečić: Snažne i nezavisne institucije garant zaštite ljudskih prava i sloboda

Podgorica, (MINA) – Snažne i nezavisne pravosudne institucije su garant zaštite ljudskih prava i sloboda, ocijenio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić u razgovoru sa ambasadorom Sjeverne Makedonije Zećirom Ramčilovićem.

Kako je saopšteno iz kabineta potpredsjednika, Bečić je izrazio čvrsto uvjerenje u važnost konsolidacije demokratskih institucija i vladavine prava kao temelja za napredak i prosperitet Crne Gore.

Ističući značaj transparentnosti u radu državnih organa, Bečić je, kako se dodaje, naglasio da je samo snažna i nezavisna pravosudna institucija garant zaštite ljudskih prava i sloboda.

Bečić je na sastanku istakao izazove s kojima se suočava Crna Gora, posebno u kontekstu brojnih nasledjenih problema i deficita u onim organima koji treba da igraju ključnu ulogu u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

On je naglasio da, uprkos ovim izazovima, Crna Gora ostaje snažna u svojoj posvećenosti evropskim i evroatlanskim vrijednostima.

Kako je dodao, država je spremna da kao najnapredniji kandidat i naredna članica Evropske unije odigra i veoma važno ulogu u regionu u promovisanju pomirenja, demokratije, vladavine prava i ljudskih prava.

Ramčilović je, kako se navodi, prepoznao napore Crne Gore na evropskom putu, ističući važnost zajedničkog rada i podrške na putu ka evropskoj integraciji.

On je pohvalio Crnu Goru za nedavne uspjehe na polju deblokade pravosuđa i unapređenja inkluzivnosti i transparentnosti važnih društvenih i statističkih pocesa kao što je popis, što, kako je rekao, šalje veoma pozitivne poruke i signale na početku mandata nove vlasti.

