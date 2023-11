Baboviću određen pritvor

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda odredio je pritvor poljoprivrednom inspektoru Gojku Baboviću zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj.

Iz Osnovnog suda saopšteno je da je pritvor određen zbog okolnosti koje ukazuju na postojanje opasnosti da će Babović boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svjedoke.

Oni su rekli da je u daljem toku postupka potrebno saslušati više svjedoka zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva sa kojima je Babović u gotovo svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji, kao i one sa kojima posredno sarađuje.

„Sud je našao da postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svjedoke, a sve kako bi na taj način potkrijepio navode svoje odbrane u kojoj negira izvršenje krivičnog djela“, kaže se u saopštenju.

