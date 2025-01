AP: Izrael i Hamas dogovorili prekid vatre u Gazi i oslobađanje talaca

Gaza, (MINA) – Izrael i Hamas dogovorili su danas prekid vatre, objavili su posrednici u pregovorima, čime se obustavlja 15-mjesečni rat u Pojasu Gaze, ali i otvara mogućnost za okončanje najkrvavijih i najrazornijih borbi između tih dugogodišnjih neprijatelja, piše AP.

Dogovor, koji dolazi nakon sedmica napornih pregovora u glavnom gradu Katara, obećava oslobađanje u fazama desetina taoca koje drži Hamas, oslobađanje stotina palestinskih zatvorenika u Izraelu i omogućava stotinama hiljada ljudi koji su napustili Gazu da se vrate domovima.

Takođe se predviđa i slanje hitne humanitarne pomoći u ratom opustošena područja.

Tri zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država i jedan iz palestinskog pokreta Hamas, potvrdili su da je postignut dogovor, dok je visoki zvaničnik Izraela rekao da se detalji sporazuma još utvrđuju.

Svi američki zvaničnici zatražili su da ostanu anonimni kako bi o detaljima dogovora raspravljali prije zvanične objave posrednika u pregovorima u Dohi.

Zvaničici su rekli da se američki predsjednik Džo Bajden priprema da se u četvrtak obrati u vezi sa istorijskim dogovorom.

Svaki dogovor još mora da odobri izraelski premijer Benjamin Netanjahu i njegov kabinet, ali očekuje se da će stupiti na snagu u predstojećim danima.

Očekuje se da će dogovor donijeti prekid borbi u trajanju od šest sedmica, uz otvaranje pregovora za potpuno okončanje rata.

