Adžić: Četvoro na saslušanju povodom obijanja depoa Višeg suda

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, povodom slučaja obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, rekao je da se četiri osobe nalazi na saslušanju u policiji, i da će vjerovatno neko od njih biti uhapšen.

Podgoričanka Katarina Baćović uhapšena je ranije danas po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, zbog sumnje da je članica kriminalne grupe koja je obila depo Višeg suda u Podgorici.

Adžić je, u emisiji Načisto na Vijestima, naveo da su raspisane međunarodne potjernice za tri osobe koje su učestvovale u obijanju depoa.

On je rekao da su u toku pretresi na više lokacija.

