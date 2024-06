Zbog radova u utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 2. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Jasika,Bigor,dio Brskuta

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica i Selište (kratkotrajna isključenja),Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte

Zeta

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati:centar Golubovaca

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati:Suk,Osredina

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati:Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Presjeka,Seoca,Bukovik,Krtine, Šljeme

Bar

-u teminu od 9:30 do 13 sati:Potrošači na području Marin ploče

-u terminu od 8:30 do 09 sati: Potrošači koji se napajaju iz Čeluge

Ulcinj

-u terminu od 08 do 13 sati:dio naselja Đerane uz bulevar Teuta, kod servisa Kliko’s

-u terminu od 08 do 12 sati:dio donjeg Štoja od centra prema O.Š.”Marko Nuculović”, Kodre Dakine, Reč

-u terminu od 09 do 13 sati: Gornji Štoj, Ada Bojana

Rožaje

-u terminu od 08 do 17 sati: Punkt Kula.Repetitor Kula i granični prelaz Kula

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Grižica

Gusinje

-u termi nu od 8:30 do 14:30 sati:Dio sela Kruševo zaseok Višnjevo

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Zagorje,Dio sela Mašte

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Konjusi-Brod,Dulipolje i Jošanica,dio sela Zabrđe

Mojkovac

-u terminu od 09 do 15 sati: Krstac, Šundeci,Vukadinovići

-u terminu od 09 do 13 sati: Stričine,Selišta

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati:Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Padež

-u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Rovca

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine,Lipnica,Potkrajci,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije,Medanovići,Strojtanica,Mljekara ‘Milka’, PP Put, stovarište Solaris, DOO Meduza, TS ‘Rada’, TS ‘Voli’, TS ‘Mladost’, DOO ‘Vagen’, DOO Unipred, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo

Pavino polje – Draškovina, Ivanje

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak,Krupice ,Ski Lift

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati:Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati:Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

