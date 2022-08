Zbog radova na mreži u petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 26. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Toke i Korita, Bukumirsko jezera, Ubogi do, Mokra, Karaula Mokra, dio Dajbaba, Manastir Dajbabe, dio Ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Veruša, Brskut, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Kraljevac, Krkor, Lijeva Rijeka, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Odmaralište Veruša, Opasanica, Pajkov Vir, Pilana Veruša, Širalija, Slacko i Uvač (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, dio Livada Bandića, Savović, Velmont, dio Lužnice, Ćafa, Baloče (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac. Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski, Mokanje, Lakat, Jelenak – Luke, dio Studenog

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Kosijeri

-u terminu od 7:00 do 13:00 sati: Bulevar Crnogorskih Junaka, dio Lovćenske, Jabučka Ulica i Predgrađe

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bogdanov Kra, Ulica Peka Pavlovića i Save Burića

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići, Nikovići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javljen, Vilusi

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina, Selišta, Babića polje, Donja Polja, Gornja Polja, Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vranještica, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Mujića Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Božovića polje – Majstorovina , Rasovo-Rastoka, Zaton, Ravna rijeka – Sopljače, Vrh

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Goražde

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Mašte

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Gnjili Potok

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Sinanovića Luke, Razdolje

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: naselje Radeva mahala

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Kozare,Majdan i Bađov

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Sinanovića Luke, Bogaje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Glisnica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Đurđevića Tara

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

