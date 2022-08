Vremenska prognoza: Danas do 35 stepeni, popodne mjestimično kiša

Podgorica, (MINA) – Na jugu Crne Gore danas će biti dosta sunčanih intervala, a uglavnom poslijepodne jači razvoj oblačnosti, koji će ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu.

Na sjeveru promjenljivo i nestabilno, mjestimično ima uslova za kišu ili pljusak i grmljavinu, više tokom popodneva.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti povremeno umjeren do pojačan, u noćnim satima na udare i jak, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna od 19 do 35 stepeni.

