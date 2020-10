U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 13. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Peuta.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio ul.Vojvode Vasa Bracanova, ul. Đulje Jovanova, Iveze Vukova, dio ul. Žarka Zrenjanina, dio ul. Franca Rozmana i dio ul. Valtazara Bogišića, dio Farmaka oko crpne, dio Doljana, zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih.

– u terminu od 08 do 18 sati: Termoelektro (naselje kod Aluminijskog kombinata), dio naselja oko JU Ljubović, ul. Ksenije Cicvarić, dio ul. Voislavljevića oko Roki Pistolata, dio ul. Iva Vizina i dio ul. Đure Jakšića, Park Kruševac-Dvorac Kralja Nikole, Stara bolnica i ul. Džona Džeksona,

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kosić, Jastreb, Mamućevina, dio Lazina, Maljat, Kokotovac i dio Podglavica, Koljat i Slatina.

– u terminu od 08 do 18 sati: naselje oko benziske pumpe u Spužu, Ždrebaonik, dio Martinića oko Mosta Radovića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 10 do 14 sati: Utrg.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Macavare, Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do).

Bar

– u terminu od 07:30 do 20 sati: Dio naselja Partizanski put (Ispod Bumeranga), dio naselja Mirošica 2.

– u terminu od 07:30 do 20 sati: Komletno područje Sutomora sa okolinom (moguće beznaponsko stanje)

– u terminu od 08 do 14 sati: Vitići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Morinj centar.

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari, Zatvoreni bazen Nikša Bućin, potrošači oko bazena.

– u terminu od 09 do 13 sati: Kavač dio prema Troici, Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 10 sati: Zalenika, Kutsko polje, Sasovići, Presjeka.

– u terminu od 09 do 18 sati: Zelenika, Kutsko polje, Potrošači u ulicama Balkanska i Zadrugarska, Glogovik, Marići, Pestorići.

– u terminu od 17 do 18 sati: Zalenika, Kutsko polje, Sasovići, Presjeka.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Slatina i Ulotina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Potrk, Obod, Grančarevo donje, Grančarevo gornje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Rodijelja i Pripčići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Banje selo, Sutivan, Pripčići i Kruševo.

– u terminu od 15 do 17 sati: Medanovići.

– u terminu od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 08 do 18 sati:

Mojkovac

– u terminu od 08 do 18 sati:

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Biševo – naselje u blizini škole, Čokrlije, Bukovica (zaseci Razdolje, Binjoše, Grablje, Kačari, Rijeka), Blaće i Plunca.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Žabčljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.