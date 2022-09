U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 20. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Farmaci i dio Brskuta.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat i dio Lazina, dio Veljeg Brda.

– u terminu od 08 do 15 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Bata, Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Brankov Krš, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vilusi.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Bjeloševina.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Goransko (Okrajci).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Goranska Šume.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači naselje Isakovići i Vučići, potrošači u blizini marketa “Lav”.

– u terminu od 09 do 15 sati: naselje Zagrađe i dio Crnog rta.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio nove Mahale (ulica Mehtem Gjyli, kod vile Pelivan) i dio naselja Bijela Gora.

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati: Knezlaz.

– u terminu od 09 do 11 sati: Kavač.

– u terminu od 10 do 14 sati: Morinj, Gornji Morinj, Lučići, Binovići, Bakoči, Repaji, Kostanjica, Verige.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 10 sati: Njivice.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Trešnjevo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagrad i dio sela Dapsiće.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Ravna Rijeka, Voljavac, Nedakusi, Sutivan, Gornji grad – ul. Strunja Bulatovića.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine.

– u terminu od 08 do 14 sati: Crkvine.

– u terminu od 08 do 15 sati: Vladoš i Durutovac.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Polja, Pržišta,

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 12 sati: Osredine.

– u terminu od 09 do 15 sati: Žari-Brezovac.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosudje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Javorova, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Kosanica.

– u terminu od 09 do 18 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Fejzići i Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.