U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 5.aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mrke, Orasi, Boljesestre

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Do Pješivački, Baloče

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Rubeža, dio Oštrovca, Donje Crkvice

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Kruče Uvale, dio naselja Đerane u blzini “Kliko Company”

Bar

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Čeluga i Milanovići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Tomba

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Juškovića potok, Obod, Vrela

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Dragovića polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bare, Ravni,

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Silos, Suva Gora

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Slijepač most – Pali, Žiljak-Ušanovići, Božovića polje, Lozna, Stožer 1, Donja Lipnica – Džafića brdo, Sokolac, Voljavac, Njegnjevo, Jagoče, Stožer, Džukeljska jama, Barice-škola

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

Žabljak

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Vrela, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: dio sela Tucanje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jablanica

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.