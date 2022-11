U utorak višesatna isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 8. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Prentina Glavica, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Pilana Brezna, Donja Brezna, Borkovići, Mratinje selo, Repetitor Mratinje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Partizanski put, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, dio Rastoka, Kamensko, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Gornja Somina, Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana, Zla Gora

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, Brdela

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja kod stanice Vatrogasne sluzbe u ul. 28. decembra(Kroni Balos)

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mažići, Duletići, Lapčići, Stanišići, Pobori, Gornji Pobori, Stanjevići i Brajići

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Centar Ostrosa, selo Koštanjica i Tejani

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ul Nukole lekića; UlIV Proleterske crnogorske brigade; Ul Omladinska; Ul. Bratstva i jedinstva; Šetalište kralja Nikole

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: V. Rolovića 4,10 I 18; M. Boškovića 2,4 I 6, Zgrada Pivnice

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Orahovac dio potrošača prema Risnu, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Višnjeva,Popova Ulica, Šišići, Prijeradi, Lukavci

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dobrota -Kriva ulica

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Mečerov brijeg, dio Tabačine prema Mečerovom brijegu, područje iza TC Kamelija

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščicam, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Batuni, Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Seoce

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio Sela Sinanovića Luke

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krstac, Siga, Slatina, Jakovići, Pobrsijevići, Gojakovići, Jokići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krušev lug, Bašanje brdo

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Nedakusi

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ostrelj, Orahovica, Pavino polje, Dobrakovo, Ravna Rijeka, Voljavac, Kičava

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS