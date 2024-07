U utorak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 16. jula , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče, Kastrat, Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, dio ul. Ljubljanske, Arsenija Boljevića, Dr Božidara Darmanovića i dio bulevara Dr Ljubomira Rašovića, Zgrade u Ulica Blaža Jovanovića iza Vrtića Sunce

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio Konika – naselje oko dječijeg vrtića, dio ulica: Mojkovačke, Franca Prešerna, Prištinske, Zagrebačke, Matije Gupca, Aleksandra Puškina, Žrtava fašizma i Spasoja Raspopovića

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Krug KBC

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Podgorica/Zeta

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Dahne i dio Dajbaba (kratoktrajna isključenja)

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Dajbaba i Botun

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, naselje oko benziske pumpe u Spužu, dio Veljeg Brda, dio Grba, Osredina, dio Komunice

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Oraovica

Cetinje

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Cetinjske pumpe (Podgor, Višnjica i Sjenokos), Građani, Podgor i Višnjica

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: komplet Župa Nikšićka, Seoca, Rudnici boksita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrzipov Do, Seoca, dio Vilusa, Željeznička

-u terminu od 7:30 do 11:30 sati: dio Rubeža, naselje Željezare, dio Žirovnice, Ul. Buda Tomovića, Ul. Vuka Karadžića, Gradnja inženjering, Ćipranić, Žirovnica, Rudnici Boksita Bunići, Laz, Dragovoljići, Risji Do, Ploča Dragovoljska, Kunovo, Dio Rubeža, Lukovo, Granice, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Gvozd, Prekića Polje, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gradačka Poljana, dio Žirovnice, dio Rubeža, dio Gračanice, dio Ozrinića

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Radanovići-Sutvara

-u terminu od 7:00 do 9:00 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci,Paprati, Šišići, Popova Ulica,Lukavci

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Stoliv

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Sveta Vrača – dio potrošača

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsići, seloTmušiće, Planinski prevoj Lokve, dio sela Mašte, selo zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Trpezi

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Mašnice

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grahovo

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Pitomine

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

-u terminu od 7:30 do 11:30 sati: Miloševići, Kruševice

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bistrica, Donja Štitarica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podbišće

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bazna stanica, Ski centar 1600, Repetitor ‘Zekova glava’, Tunel Klisura, mHE ‘Paljevinska rijeka’

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zminac, Ivanje – Koraći, Rijeka, Ćukovac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pavino polje – Draškovina, Pisana jela, Ribarevine, Bioča, Kneževići, Stožer, Obrov

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Sutivan

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Lipnica

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Vrh

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

